Zigana Tüneli'nde Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zigana Tüneli'nde Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Zigana Tüneli\'nde Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Tüneli'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yalçın Davulcu hayatını kaybetti. Kazanın ardından Davulcu'nun cenazesi morga kaldırıldı ve bugün Akçaabat ilçesinde defnedilecek.

10.09.2024 12:00
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TRABZON'un Maçka ilçesi Zigana Tüneli'nde TIR'a çarpıp altına giren motosikletin sürücüsü Yalçın Davulcu (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki yeni Zigana Tüneli'nde meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden Yalçın Davulcu'nun kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarparak altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Davulcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Davulcu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Trabzon'da bir dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan Yalçın Davulcu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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