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Zihinsel Engelli Genç, Refakatçisi Olmadığı İçin Şoförü Bıçakladı - Son Dakika
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Zihinsel Engelli Genç, Refakatçisi Olmadığı İçin Şoförü Bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, refakatçisi olmadığı için halk otobüsüne binmesine izin vermeyen şoförü bıçaklayan zihinsel engelli genç, ailesine teslim edildi. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerden kimliği tespit edilen genç, polis nezaretinde adliyeye sevk edilecek.

Zihinsel Engelli Genç, Refakatçisi Olmadığı İçin Şoförü Bıçakladı
04.01.2024 - 11:50,
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yanında refakatçisi olmadığı için halk otobüsüne binmesine izin vermeyen şoför İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçaklayan zihinsel engelli E.Ü. (16), ailesine teslim edildi. Polis nezaretinde, evde ailesinin gözetimi altında tutulan E.Ü. adliyeye sevk edilecek.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Eşref Dinçer Mahallesi Odun Depoları mevkisinde meydana geldi. Zihinsel engelli E.Ü., yanında refakatçisi olmadan İbrahim Soydan yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 ZH 048 plakalı halk otobüsüne binmek istedi. İbrahim Soydan, "Refakatçin olmadan otobüse bindiremem, bunun hesabını veremem" diyerek engelli çocuğa araçtan inmesini söyledi. Bunun üzerine E.Ü. ile Soydan arasında tartışma çıktı, araçtaki diğer yolcular araya girmeye çalıştı. Otobüsten indirilen E.Ü., kendisine tepkisini sürdüren Soydan'ı bacağından bıçakla yaraladı. Soydan yere yığılırken, E.Ü. ise kaçtı. Olay, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Soydan, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baldırına aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aracın güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen E.Ü., emniyete götürüldü. E.Ü.'nün daha önce de ailesinden habersiz evden çıktığı ve yanında bıçak taşıdığı öğrenildi. Zihinsel engelli ve yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edilerek, geceyi polis nezaretinde evde geçiren E.Ü., adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA
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Engelliler, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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