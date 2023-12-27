Zimbabve\'de Kolera Salgınında Vaka Sayısı 13 Bini Geçti

Zimbabve'de 12 Şubat'ta patlak veren kolera salgınında vaka sayısı 13 bini geçti.

Yerel basındaki habere göre, Zimbabve'deki kolera salgınında vaka sayısı 13 bin 176'ya yükseldi.

Aralık ayında yurt içi seyahatlerin artması nedeniyle salgın artış gösterirken, başkent Harare başta olmak üzere ülkenin 55 bölgesinde kolera vakası tespit edildi.

Salgında şimdiye kadar 221 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, vatandaşlara kolera salgınına karşı tedbir alması ve hijyene dikkat etmesi çağrısı yaptı.

Zimbabve'nin başkenti Harare'de kolera salgını nedeniyle 17 Aralık'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede 2008'de 100 binden fazla kolera vakasının kaydedildiği büyük salgında, en az 4 bin kişi yaşamını yitirmişti.