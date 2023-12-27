 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zimbabve'de Kolera Salgınında Vaka Sayısı 13 Bini Geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Zimbabve'de Kolera Salgınında Vaka Sayısı 13 Bini Geçti

Zimbabve'deki kolera salgınında vaka sayısı 13 bin 176'ya yükseldi. Salgın nedeniyle 221 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, vatandaşlara tedbirli olmaları ve hijyene dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Zimbabve\'de Kolera Salgınında Vaka Sayısı 13 Bini Geçti
27.12.2023 - 13:21,
Abone Ol

Zimbabve'de 12 Şubat'ta patlak veren kolera salgınında vaka sayısı 13 bini geçti.

Yerel basındaki habere göre, Zimbabve'deki kolera salgınında vaka sayısı 13 bin 176'ya yükseldi.

Aralık ayında yurt içi seyahatlerin artması nedeniyle salgın artış gösterirken, başkent Harare başta olmak üzere ülkenin 55 bölgesinde kolera vakası tespit edildi.

Salgında şimdiye kadar 221 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, vatandaşlara kolera salgınına karşı tedbir alması ve hijyene dikkat etmesi çağrısı yaptı.

Zimbabve'nin başkenti Harare'de kolera salgını nedeniyle 17 Aralık'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede 2008'de 100 binden fazla kolera vakasının kaydedildiği büyük salgında, en az 4 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zimbabwe, Aralık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zimbabve'de Kolera Salgınında Vaka Sayısı 13 Bini Geçti - Son Dakika


13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti

Son Dakika
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:44:49. #1.13#
SON DAKİKA: Zimbabve'de Kolera Salgınında Vaka Sayısı 13 Bini Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement