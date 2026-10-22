Zimbabve hükümeti, Güney Afrika'dan 197 bin 294 vatandaşının döndüğünü açıkladı - Son Dakika
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Zimbabve hükümeti, Güney Afrika'dan 197 bin 294 vatandaşının döndüğünü açıkladı

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Güney Afrika'da göçmen karşıtı saldırıların ardından Zimbabve hükümeti, 6 Ekim itibarıyla 197 bin 294 vatandaşının sınırı geçtiğini bildirdi. Açıklamada, dönüşler için otobüs sevk edildiği ve Cape Town'daki vatandaşlara ulaşım desteği verildiği kaydedildi.

Zimbabve hükümeti, Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestolar ve yabancı uyrukluları hedef alan saldırılar nedeniyle yaklaşık 200 bin vatandaşının ülkeye döndüğünü duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, 6 Ekim itibarıyla 42 bin 553'ü yönetimin sağladığı, 154 bin 741'i ise kendi imkanlarıyla olmak üzere toplam 197 bin 294 kişinin sınırı geçtiği bildirildi.

Güney Afrika'da mahsur kalan vatandaşların ülkeye dönüşünün kolaylaştırılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, geri dönüşler için otobüslerin sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Cape Town'daki vatandaşlara da ulaşım desteği sağlandığı ve olası yeni bir göç dalgasına karşı gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

Kaynak: AA
Güney AfrikaCape TownZimbabwe6 EkimGöçmenGüncelDünyaSon Dakika

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