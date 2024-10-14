Zimbabve ve Zambiya'da M Çiçeği Vakaları Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zimbabve ve Zambiya'da M Çiçeği Vakaları Tespit Edildi

Zimbabve ve Zambiya'da M çiçeği hastalığının ilk vakaları görüldü, sağlık durumu kontrol altında.

14.10.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE Güney Afrika ülkeleri Zimbabve ve Zambiya'da, ilk M çiçeği vakalarının tespit edildiği duyuruldu.

Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk M çiçeği vakasının, geçen ay Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat eden 11 yaşında bir erkek çocukta tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Tanzanya'ya seyahat geçmişi bulunan 24 yaşında bir erkekte de virüsün tespit edilmesiyle, ülkedeki M çiçeği vaka sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığı, kamuoyuna durumun kontrol altında olduğunu bildirmekte ve Zimbabve halkını paniğe kapılmamaya çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Zambiya'da ilk vaka Tanzanyalı

Zambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ilk M çiçeği vakasının geçen ay ülkeye gelen 32 yaşındaki bir Tanzanya vatandaşında tespit edildiği duyuruldu.

Hastanın yakın tarihte Zambiya dışında birçok Güney Afrika ülkesine seyahat geçmişi bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hastanın kapsamlı seyahat geçmişi ve Zambiya'nın birçok noktasındaki etkileşimleri göz önünde bulundurulduğunda hem yerel hem de sınır ötesi potansiyel yayılma riski yüksektir." uyarısında bulunuldu.

?M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavisi olmayan hastalıkta antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Tanzanya, Zambiya, Güncel, Sağlık, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zimbabve ve Zambiya'da M Çiçeği Vakaları Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 23:45:42. #1.13#
SON DAKİKA: Zimbabve ve Zambiya'da M Çiçeği Vakaları Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.