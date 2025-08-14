Zindandan 'Hafızların Mushafı' Fuar'da Tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zindandan 'Hafızların Mushafı' Fuar'da Tanıtılacak

Zindandan \'Hafızların Mushafı\' Fuar\'da Tanıtılacak
14.08.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezaevinde yazılan 'Hafızların Mushafı', Arapça Kitap Fuarı'nda kitap severlerle buluşacak.

Hafızlık yapan öğrenciler için özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim, Arapça Kitap Fuarı'nda tanıtılacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen "10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Yenikapı'da binlerce kitapseveri ağırlıyor.

Bu yılki teması, "kültürel ilişkilerin sürdürülebilirliği" olarak belirlenen fuarda, ilgilileriyle buluşan kitaplardan biri de İsrail zindanlarında 10 yılda yazılan "Hafızların Mushafı" oldu.

İsrail işgal güçlerinin zindanlarında 25 yıl kalan ve 6 ay önce serbest bırakılan Ramazan Eid Mashahrah, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik bir kitap hazırlığına hapishanede başladı.

Mashahrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "'Özgürlük Tufanı' esir takası kapsamında özgürlüğüme kavuştum. Cezaevinde bulunduğum süre içinde Allah bize büyük bir proje nasip etti. Hafızların Mushafı projesi 10 yılımızı aldı ve günde ortalama 10 saat çalışarak tamamladık." dedi.

Kitabın, yüzlerce kaynağı içeren, hem hafızlar hem de Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür edenler için hazırlandığını belirten Mashahrah, eserin tanıtımı için bir grup alimin 10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Filistinli yazar Mashahrah, kitabın tam adının "Hafızların Mushafı, Ayet Sonları ve Benzer Lafızların Tespiti ve Yönlendirilmesi" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kitap, lafız bakımından benzer olan ayetleri karşılaştırıyor, takdim ve tehir sebeplerini açıklıyor ve Kur'an-ı Kerim'deki yüzlerce icaz nüktesine yer veriyor. Kitap, hafızlar arasında karışıklığa yol açan iki önemli konuyu ele alıyor, ayet sonları ve lafız bakımından benzer ayetler. Bu kitabı yazma fikri, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladığımda ve 'kafirin-zalimin-fasıkin', 'Aziz Hakim-Alim' gibi kelimelerde karışıklık yaşadığımda zihnimde belirdi. Araştırmaya başladım, onlarca kaynak edindim fakat aradığımı bulamadım. İşte o zaman, hafızların ezberlerini pekiştirmelerine yardımcı olacak bir kitap yazma fikri doğdu."

"Alimler kitabı inceleyip hayran kalıyor"

Kitabının büyük bir başarı kazandığını ifade eden Mashahrah, "Cezaevinde alimlerle iletişim kurmaya başladım ve kitabı 40 hafıza sundum. Ayrıca kitabı incelemek üzere iki komite oluşturuldu. Şeyh İkrime Sabri, Şeyh Ahmed Nufel, Şeyh Nevvaf Tekruri gibi 30'dan fazla din aliminden takriz ve övgü aldı. Serbest kalmamın üzerinden 6 ay geçti ama hala alimler kitabı inceleyip hayran kalıyor ve 'Böyle bir çalışmayı büyük bir kurum bile yapamaz.' diyorlar. Projenin başarısının sebeplerinden biri görsel düzenlemeler ve renk kodlaması, diğeri ise anlam vurgularıdır." değerlendirmesini yaptı.

Mashahrah, "Kitap için Filistin Vakıflar Bakanlığından icazet aldık, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığından da izin alma sürecindeyiz. Bu eser Allah rızası için vakfedilecek, ticari bir kazanç amacı olmayacak, niyetimiz baştan beri buydu." dedi.

Mushafın tanıtım töreninde, orijinal nüshaların ve cezaevinden kaçırılan müsveddelerin de sergileneceği bilgisini veren Mashahrah, "Cezaevindeyken eşim benim elim, gözüm ve fikirlerimin tercümanıydı. Şehid Yahya Sinvar da cezaevinde bana Arapça öğreten hocamdı ve bu kitabın oluşmasında etkisi büyüktür." şeklinde konuştu.

"Allah'ın takdiriyle bu kitap gün yüzüne çıktı"

Hafızlar Evi Yayınevi Müdürü, Ramazan Eid Mashahrah'in eşi Hind Hasan Umeyre Mashahrah da "Bu mushafın zindandan çıkması olağanüstü bir durumdu. Bir esir eşi olarak onun aklının ve fikirlerinin tercümanı oldum." dedi.

Kitabın ortaya çıkması için yüzlerce kaynağa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Mashahrah, eşi hapisteyken yaşadıklarına ilişki şunları söyledi:

"Esirlere sadece iki kitap verilmesine izin verildiği için, Kudüs'ten Tulkarm ve Cenin'deki esir ailelerine gider, onlara iki kaynak kitap verip eşime ulaştırmalarını isterdim. Eşimin bulunduğu hapishane, baskına uğramasına rağmen Allah'ın takdiriyle bu kitap gün yüzüne çıktı. Bazı alimler bu çalışma için 'Bunu, tüm kadrosuyla büyük bir kurum bile başaramaz.' dediler ama bir esir zindanda başardı."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, istanbul, Kültür, Eğitim, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zindandan 'Hafızların Mushafı' Fuar'da Tanıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Zindandan 'Hafızların Mushafı' Fuar'da Tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.