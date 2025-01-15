Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan'da Şube Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan'da Şube Açtı

Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan\'da Şube Açtı

Ziraat Bank Azerbaycan, Nahçıvan'da 10. şubesini açarak Türk vatandaşlarına bankacılık kolaylığı sağlayacak.

15.01.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bank Azerbaycan, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde şube açtı.

Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, Nahçıvanlı devlet yetkilileri ve milletvekilleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Girişimcilik Geliştirme Fonu Başkanı Başkanı Vüsal Novruzov, Azerbaycan Merkez Bankası Nahçıvan İdaresi Başkanı Elçin Aliyev ve Türk iş insanlarının da katıldığı törenle, bankanın Azerbaycan'daki 10. şubesi Nahçıvan'da hizmete girdi.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, yeni açılan şubede incelemelerde bulunan konuklara bilgi verdi.

Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan'ın Nahçıvan'ın ticari ve ekonomik hayatına çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kaya, Nahçıvan'da çok sayıda Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini, 1500'ü öğrenci 2 bin Türk vatandaşının bulunduğunu belirterek Ziraat Bank Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki Türk vatandaşlarının bankacılık işlemlerine kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan şubesinin buradaki iş insanları için de büyük imkanlar sağlayacağını belirten Kaya, "Ziraat Bank Azerbaycan, buradaki bankacılık sisteminin gelişmesine, rekabet ortamının güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Eminim ki Ziraat Bankası'nın burada açılması gerek buradaki iş insanlarımızın daha güçlenmesine ve yeni iş insanlarımızın buraya gelmesini teşvik edecektir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Demir de Türkiye ile Azerbaycan açısından önemli bir lokasyon olan Nahçıvan'da bulunmaktan kıvanç duyduklarını belirtti.

Demir, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 10. yılını kutladıkları günlerde 10. şubelerini açtıklarını söyleyerek "Başarılı işler yapmayı ve her iki ülkenin dış ticaretine ve ekonomisine fayda sağlamayı umuyoruz." dedi.

Geri dönüşlerin Ziraat Bank Azerbaycan'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticarette çok iyi işler yaptığını ve iyi aracılık hizmeti verdiğini gösterdiğini belirten Demir, 2022 ve 2023 yıllarında Azerbaycan'ın "En İyi Dış Ticaret Hizmet Sağlayıcı Bankası" ödülünü aldıklarını hatırlattı.

Demir, "Teknik altyapımız, hizmet kalitemiz ve ürün çeşitliliğimizle, dış ticaret ve genel olarak ekonominin gelişmesine yönelik geliştirdiğimiz ürün portföyüyle Ziraat Bank Azerbaycan, hayatı kolaylaştıran banka özelliği taşımaktadır. Bu özelliğimizi de geliştirerek devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da şubeleşme ağını genişletmeyi sürdüreceklerini belirten Demir, yıl içerisinde Bakü'nün Neftçiler bölgesinde şube açacaklarını bildirdi.

Ziraat Bank Azerbaycan, Nahçıvanlı girişimcilere indirimli kredi verecek

Açılış kapsamında, Ziraat Bank Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Girişimcilik Geliştirme Fonu arasında Nahçıvanlı girişimcilere devlet kaynaklı indirimli kredi verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Girişimcilik Geliştirme Fonu Başkanı Başkanı Novruzov ile Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yılmaz imza attı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Nahçıvan, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan'da Şube Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:38:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Bank Azerbaycan Nahçıvan'da Şube Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.