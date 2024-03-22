CHP Milletvekili Ziraat Bankası\'nın Şube Dizayn Harcamalarını Eleştirdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nın bin 700 şubesinde dizayn ve konsept değişikliği için her yıl 4 milyar lira olmak üzere 4 yılda 16-17 milyar lira harcama yaptığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, kredilerin kısıtlanması dikkate alındığında gereksiz dizayn değişikliklerinin belli firmaları zengin etmek için mi yapıldığı soruları akla gelmektedir. Bu dizayn değişikliği için yapılacak harcamalara Banka Yönetim Kurulu uygunluk vermiş midir? Ekonomik krizin had safhada olduğu mevcut durumda, bu değişikliklerin aciliyeti nedir? Çiftçileri desteklemek varken, neden yılda 4 milyar TL dizayn değişikliğine harcanmaktadır" dedi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası şubelerinde yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akay, şunları kaydetti:
"BU İŞLERLE KİM ZENGİN EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"
"Ziraat Bankasında basiretsiz yönetim örneklerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Topladığı kaynakları çiftçimizin emrine sunmaktan imtina eden Ziraat Bankası, Banka Genel Müdürü'nün istek ve talimatları ile her yıl en az 400 şube olmak üzere, 4 yılda toplam bin 700 şube hizmet binasında dizayn konsept değişikliği çalışmalarına başlamıştır. Konsept değişikliği parke, ışık, duvar kağıdı, masa, sandalye, tabela değişikliğidir. Bu işlerle kim zengin edilmeye çalışılmaktadır? Bir şubenin ortalama dizayn maliyetinin 10 milyon TL olduğu düşünülürse, yılda 4 milyar TL, dört yılda da toplam 16-17 milyar TL'nin bu şekilde harcanması demektir. Bu durum Hazine ve Maliye Bakanımızın tasarruf genelgesinin hiç kale alınmaması anlamına gelmektedir.
İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, kredilerin kısıtlanması dikkate alındığında gereksiz dizayn değişikliklerinin belli firmaları zengin etmek için mi yapıldığı soruları akla gelmektedir. Bu dizayn değişikliği için yapılacak harcamalara Banka Yönetim Kurulu uygunluk vermiş midir? Ekonomik krizin had safhada olduğu mevcut durumda, bu değişikliklerin aciliyeti nedir? Çiftçileri desteklemek varken, neden yılda 4 milyar TL dizayn değişikliğine harcanmaktadır?
"ÇİFTÇİMİZİN ALDIĞI KREDİ YETERSİZ VE KISITLI DURUMDADIR"
Kuruluş amacı çiftçilerin finansman ihtiyacını karşılamak olan Ziraat Bankası bir aydan bu yana çiftçilere tahsis edilmesi gereken tarımsal kredi kullandırımlarında kısıtlamaya gitmiştir. Ziraat Bankası, her yıl üretim maliyetlerinde artışa bağlı olarak güncellediği birim başına kredi miktarlarını, çiftçinin son bir yılda maliyetlerinde meydana gelen artışa rağmen güncellememesi de diğer bir şikayet konusudur. Çiftçimizin aldığı kredi yetersiz ve kısıtlı durumdadır. Banka her departmanına, üst yönetimin tanıdığı eş, dost kadrolarından ivedilikle atama yaparken ana fonksiyonu ifa eden tarımsal bankacılık birimin başına iki aydır daire başkanı ataması yapmamaktadır. Tarım ile ilgili bilgisi, sigorta tarafıyla sınırlı Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı bir hanımefendinin de bankada yetersiz kaldığı mevcut uygulamalardan ve çiftçilerimizin şikayetlerinden net bir şekilde anlaşılmaktadır.
"ZİRAAT BANKASI TARIMLA İLGİLİ ASLİ FONKSİYONLARINA BİR AN ÖNCE DÖNMELİDİR"
Buradan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a bir kez daha sesleniyorum: Ziraat Bankası tarımla ilgili asli fonksiyonlarına bir an önce dönmelidir. Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf ve Genel Müdür Danışmanı Fikrettin Aksu'nun kurduğu işletmeleri finanse etmek yerine gerçekten üreten çiftçimizi finanse etmelidir. Bugün artık fahiş fiyatlara ulaşan et ve süt üretimlerinin artırılması için krediler kısıtlanmamalı ve üretim artışının önünü açmak için düşük faizli/ sübvansiyonlu tarımsal kredi kullandırımı yapılmalıdır. Ülkemizin 160 yıllık yerli ve milli bankasının basiretsiz ellerde talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Her bir kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Ziraat Bankası'nın Şube Dizayn Harcamalarını Eleştirdi - Son Dakika
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