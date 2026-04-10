Türkiye'de Zirai Don Uyarıları ve Alınacak Önlemler

Bahar mevsimi beklenirken Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi, pek çok şehirde kar yeniden görüldü. Ani sıcaklık düşüşüyle zirai don uyarıları yapıldı. Geçen yıl büyük bir zirai don yaşayan Türkiye, bu sene tedbirli olup üretici kayıplarını engellemek için önlemler paylaştı. Zirai don etkilerini azaltmak için ekim-dikim öncesi ve sonrası alınacak önlemler önemli. Farklı mevsimlerde don ihtimali ve şiddeti araştırılmalı, ağaçlar ve çalılar gibi doğal engellerle soğuk hava akışı önlenebilir.

Önlemler arasında ürün tercihi, hava ve bitkinin ısıtılması, su uygulaması, yabancı otları temizleme, çiçeklenmeyi geciktirme ve zorlanmış hasat yer alıyor. Dona hassas bölgelerde dayanıklı çeşitler tercih edilmeli, ısıtma ekipmanları kullanılmalı, üstten sulama yapılmalı, yabancı otlar temizlenmeli, çiçeklenme geciktirilmeli ve acil hasat yapılmalı. Bu önlemlerle üreticilerin kayıpları en aza indirilebilir.