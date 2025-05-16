Zirve Liderlerinin Bebeklik Görüntüleri - Son Dakika
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Zirve Liderlerinin Bebeklik Görüntüleri

Tiran'da, liderler yapay zeka ile oluşturulan çocukluk fotoğraflarıyla açılışta gülümsetti.

16.05.2025 16:02
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- Tiran'da liderlerin yapay zekayla oluşturulan çocukluk görüntüleri gülümsetti

TİRAN - Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'nin açılışında zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile çalışması sonucu bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında Avrupa'nın 27 ülke lideri zirve için Tiran'da bir araya geliyor. Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katıldı. Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile çalışması sonucu bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti. Bazı liderler görüntüler karşısında gülümserken bazıları ise ciddiyetini korudu. Bu gösterinin ardından ise yine yapay zekanın yardımıyla yapılan bir gösteride Arnavutluk tarihinde önemli katkıları bulunan bazı tarihi şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verildi. Ardından Arnavutluk'un bazı öne çıkan halk dansları sergilendi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Çocukluk, Kültür, Güncel, Tiran, Son Dakika

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