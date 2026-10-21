Ziya Gökalp, 150. doğum yılında Tahran'da ECO Kültür Enstitüsü'nde anıldı

TAHRAN (AA) – Ziya Gökalp, doğumunun 150. yılında İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "Uluslararası Türk Şiirinin Kültürel Mirası Konferansı"nda anıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Kültür Enstitüsü'nde düzenlenen konferans, ECO Kültür Enstitüsü Direktör Yardımcısı Dr. Ahmet Akalın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Konferansta, başta Ziya Gökalp olmak üzere, Türk şiirinin önde gelen isimlerinin yaşamları, düşünceleri, edebiyat dünyasına katkıları ve günümüze yansımaları ele alındı.

Açılış konuşmalarını ECO Kültür Enstitüsü Başkanı Büyükelçi Muhammad Hassan ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Dr. Gökhan Çetinkaya'nın yaptığı konferansa, çok sayıda akademisyen katıldı.

Konferansa katılan akademisyenler, Ziya Gökalp'in yanı sıra Yunus Emre, Seyid Nesimi, Ali Şir Nevai, Mahtumkulu Firaki, Tilim Han ve Mehmet Akif Ersoy hakkında tebliğler sundu.

ECO Kültür Enstitüsü Başkanı Büyükelçi Hassan, konferansta yaptığı konuşmada, şiirin bir sanat dalı olmasından ziyade kolektif hafızanın taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Dilin kültürel kimliğin korunmasındaki güçlü rolüne dikkati çeken Hassan, Türk şiirinin dil, kültür, kimlik ve tarihsel hafızanın nesilden nesile aktarılmasında çok önemli payı olduğunu dile getirdi.

Hassan, Türk şiirinin etkisinin Türkistan coğrafyasından Kafkasya'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a kadar uzandığını ifade etti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Çetinkaya da Türk şiirinin yayıldığı geniş alanlara dikkati çekti.

Çetinkaya, "Türk şiiri geniş bir coğrafyada farklı lehçeler ve edebi gelenekler içerisinde gelişmiş büyük bir kültür hazinesidir. Bu şiirin tarihi aynı zamanda Türkçenin kendi ifade imkanlarını geliştirmesinin, büyük bir edebiyat dili hale gelmesinin ve yüzyıllar boyunca ortak bir kültürel hafızayı taşımasının tarihidir." ifadelerini kullandı.

Ziya Gökalp'in düşünce dünyasında dil ve şiirin kültürel kimliğin oluşumundaki yerine işaret eden Çetinkaya, "Gökalp, dilin yalnızca bir iletişim vasıtası olmadığını, aynı zamanda bir milletin hafızasını, duygularını ve dünya görüşünü taşıdığını vurgular." diye konuştu.