Ziya Gökalp Sempozyumu Düzenlendi

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Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Türk Sosyolojisi Sempozyumu" düzenlendi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından biri olan ve Türk sosyolojisinin temellerini atan Ziya Gökalp'in, toplumsal olayların bilimsel bir yaklaşımla incelenmesi gerektiğini savunduğunu, Türkiye'de sosyolojinin akademik bir disiplin haline gelmesine öncülük ettiğini söyledi.

Ziya Gökalp'in, sosyal bilimler alanında ortaya koyduğu düşüncelerle Osmanlının son dönemlerinde başlayan modernleşme sürecinde Türk toplumunun izlemesi gereken yolun ne olduğuna dair bir vizyon sunduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Bu sempozyumun başlıca hedeflerinden biri Gökalp'in bu vizyonunun günümüz koşullarında nasıl bir anlam taşıdığını ve modernleşme sürecimizde bir asırdır hangi noktalarda ışık tuttuğunu tartışmaktır. Hepimiz biliyoruz ki akademik tartışmalar bir toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu da Türk tarihçiliği, dil ve edebiyatı ile toplum bilimi üzerine kıymetli eserleriyle Türk siyaset ve düşünce hayatına yön veren simalardan olan Ziya Gökalp'in, geçtiğimiz yüzyıldaki öncü şahsiyetler arasında olduğunu kaydetti.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da "Ölümünün 100. yılında Gökalp'i anmak ve görüşlerini yeniden değerlendirmek amacıyla düzenlediğimiz bu sempozyumda, 72 katılımcı, 61 bildiri sunacaktır. Gökalp'in fikirleri, uzmanlar tarafından masaya yatırılacak ve müzakere edilecektir." dedi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı sempozyum, 3 gün sürecek.