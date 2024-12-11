Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, Valilik girişinde Canalp tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Zorluoğlu'nu, makamında ağırlayan Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Batman Adalet Komisyonu Başkanı Adnan Esmer ve iş insanı Dr. Gökhan Celbek de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Ziyaret: Diyarbakır ve Batman Valileri Bir Araya Geldi - Son Dakika
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