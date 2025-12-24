Ziyaretçi Rekorları Kıran "Van Gogh: Işığın İzinde" Sergisi, 22 Şubat'a Kadar Uzatıldı

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Deneyim Merkezi'nde (DDM) izleyiciyle buluşan " Van Gogh: Işığın İzinde" sergisi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 22 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldı. Açıldığı günden bu yana 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan sergi, sömestr döneminde de çocuklar ve aileler başta olmak üzere tüm sanatseverleri dijital ve etkileşimli bir deneyime davet ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Deneyim Merkezi, sanatı dijital anlatım olanaklarıyla ele alan sergileriyle İstanbul'un kültür sanat yaşamında özgün bir alan yaratıyor. Açıldığı günden bu yana çağdaş ve etkileşimli sergilerle büyük ilgi gören merkezde yer alan "Van Gogh: Işığın İzinde" sergisi, ziyaretçi rekorları kırmasının ardından 22 Şubat 2026'ya kadar uzatıldı.

Dijital sergicilikte özgün bir merkez

Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi olarak konumlanan merkez, klasik sergi anlayışının ötesine geçerek anlatı, mekan ve izleyici arasındaki ilişkiyi merkeze alan bir yaklaşım benimsiyor. Dijital teknolojiler, bu anlayış içinde yalnızca bir araç değil; sanatsal anlatımı genişleten, izleyiciyi sürecin aktif bir parçası haline getiren bir ifade dili olarak kullanılıyor.

Şubat 2024'te kapılarını açan Dijital Deneyim Merkezi, bugüne kadar 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Merkezde izleyiciyle buluşan sergiler; çok duyulu, etkileşimli ve mekana özgü kurgularıyla her yaştan ziyaretçiye keşif ve öğrenme imkanı sunuyor.

Açılıştan bugüne sergiler

Merkezin açılış sergisi olan "Zamanın Ötesinde: Nikola Tesla", ziyaretçileri bilimin ve hayal gücünün kesiştiği bir yolculuğa çıkardı. Sergide, Tesla'nın çocukluğundan Amerika'daki çalışmalarına, icatlarından zihinsel dünyasına uzanan çok katmanlı anlatı dijital teknolojilerle yeniden kurgulandı.

İkinci sergi "Gelenekten Geleceğe" ise geçmişin zengin kültürel mirasını günümüzün dijital teknolojileriyle buluşturdu. Geleneksel Türk sanatlarının zamansız estetiği; yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, interaktif projeksiyonlar gibi çağdaş araçlarla yeniden yorumlanarak izleyiciye sunuldu.

Bu sergilerin ardından Dijital Deneyim Merkezi'nin üçüncü büyük projesi olarak hayata geçirilen "Van Gogh: Işığın İzinde", merkezin sanatı dijital anlatım olanaklarıyla ele alan yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Van Gogh'un evrensel mirası dijital anlatıyla buluşuyor

19'uncu yüzyılın en önemli ressamlarından Vincent van Gogh'un evrensel mirasını teknoloji destekli bir anlatı içinde ele alan sergi, açıldığı günden bu yana gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti. Ziyaretçiler, Van Gogh'un yaşamı, eserleri, renkleri ve ışıkla kurduğu ilişkiyi çok duyulu ve etkileşimli bir deneyim içinde keşfetme imkanı buluyor.

Sergi, özellikle çocuklar ve gençler için sanatı erişilebilir ve deneyimlenebilir kılmasıyla öne çıkarken, farklı yaş gruplarından sanatseverlerin de ilgisini çekiyor. Yoğun talep nedeniyle "Van Gogh: Işığın İzinde" sergisinin süresi 22 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Osman Cenk Akın: Sanatı yeni anlatım biçimleriyle buluşturuyoruz

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, Dijital Deneyim Merkezi ve sergilere ilişkin değerlendirmesinde, merkezin sanatla izleyici arasında yeni bir bağ kurduğunu vurguladı.

Akın, "Dijital Deneyim Merkezi, klasik sanat eserlerini ve evrensel mirası teknolojinin sunduğu güncel olanaklarla izleyiciyle buluşturuyor. Büyük ilgi gören 'Van Gogh: Işığın İzinde' sergisi de sanatı dijital anlatım imkanlarıyla ele alan bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri. Merkezde sanatı yalnızca sergilemekle kalmıyor; anlatı, mekan ve izleyici arasındaki ilişkiyi merkeze alan etkileşimli bir deneyim sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı disiplinlerden sergilerle Dijital Deneyim Merkezi'nin İstanbul'un kültür sanat yaşamındaki yerini beslemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Sergiden ilham alan etkinlikler

Dijital Deneyim Merkezi, sergilerin yanı sıra farklı disiplinlerden etkinliklerle de ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim alanı sunuyor. "Van Gogh: Işığın İzinde" sergisinden ilham alan Vazo Boyama Atölyesi, yeni tarihleriyle devam ediyor. Atölyeye katılanlar, seramik vazolar üzerine akrilik boyalarla özgün tasarımlar üretirken, sanat eğitmenlerinin rehberliğinde Van Gogh'un renk paletinden ilham alıyor.

Merkezde düzenlenen Immersive Yoga deneyimi de ilgi gören etkinlikler arasında yer alıyor. 360 derece duvar ve zemin projeksiyonlarıyla çevrelenen sürükleyici bir ortamda gerçekleştirilen yoga seansları, ışık ve ses eşliğinde katılımcılara farklı bir deneyim sunuyor.

"Yıldızlı Gece" seanslarıyla özel akşam deneyimi

"Van Gogh: Işığın İzinde" sergisi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Sergi ayrıca "Yıldızlı Gece" seanslarıyla akşam saatlerinde özel bir deneyim de sunuyor. Her perşembe 18.30-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilen bu seanslarda, ziyaretçiler sergiyi kalabalıktan uzak, daha dingin bir atmosferde gezme imkanı buluyor.

Dijital Deneyim Merkezi'nde neler var?

Dijital Deneyim Merkezi; Dijital Oda, Sanal Gerçeklik Odası, Sürükleyici Deneyim Odası, Artırılmış Gerçeklik Odası ve Dijital Koridor'dan oluşan mekansal kurgusuyla çok duyulu ve etkileşimli deneyimler sunuyor. Sergi yolculuğu boyunca ziyaretçiler, Van Gogh'un yaşamına ve sanatına kronolojik bir anlatı içinde tanıklık ediyor.

Dijital Oda'da sanatçının hayat hikayesi, mektupları ve eserlerinin ardındaki öyküler yer alırken; Sanal Gerçeklik Odası'nda Türkiye'de ilk kez gösterilen "Van Gogh'un Paleti" adlı deneyim izleyicileri hayali bir sanal manzaraya davet ediyor. Sürükleyici Deneyim Odası'nda Van Gogh'un bilinçaltından başlayan yolculuk, Güney'e uzanan güneşli manzaralarla devam ediyor. Artırılmış Gerçeklik Odası'nda ise yapay zeka destekli yazılımlar aracılığıyla sanatçının tarzında özgün eserler üretiliyor. Dijital Koridor, sergi deneyiminin son aşamasında interaktif yüzeylerle ziyaretçileri Van Gogh'un renkleriyle çevrili bir dünyaya taşıyor.

Ziyaretçi rekorları kıran "Van Gogh: Işığın İzinde" sergisi, Dijital Deneyim Merkezi'nin sanatı teknolojiyle buluşturan yaklaşımının en güçlü örneklerinden biri olarak 22 Şubat 2026 tarihine kadar sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.