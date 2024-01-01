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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan 'Kafkametler' adlı gemide kaybolan 7 kişilik mürettebatın arama çalışmaları devam ediyor. 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan gemideki kayıp personeli bulmak için Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler arama ve tarama faaliyetlerine katılıyor. Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Gemisi de çalışmalara destek veriyor. Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi ise batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını yürütüyor. Aynı tarihte karaya oturan başka bir gemi olan 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
01.01.2024 - 15:13,
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 44. gününde devam etti.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer aldı.

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yürütüyor.

Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmalarına devam ediliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

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