Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan 'Kafkametler' adlı geminin kayıp mürettebatı için 83 gündür arama faaliyetleri sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlar tarafından yürütülen arama çalışmaları kıyı şeridinde botla tarama yaparak devam ediyor. Aynı tarihte fırtınada ikiye bölünen başka bir gemi olan 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

09.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:11
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personeline yönelik 83 gündür arama faaliyeti yürütülüyor.

Liman bölgeleri yoğunlukta olmak üzere arama faaliyetleri yürüten Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla tarama gerçekleştiriyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemleri sürüyor.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de yapılıyor. Sökülen malzemeler kamyonlarla bölgeden taşınıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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