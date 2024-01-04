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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında 19 Kasım 2023'te batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinde kaybolan 7 mürettebatın arama çalışmaları 47 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekiplerin katılımıyla karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerine Nene Hatun Gemisi de destek veriyor. Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi ise batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını yürütüyor. Aynı tarihte batan ve karaya oturan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor
04.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 16:56
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 47 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışması yürütülüyor.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yürütüyor.

Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmalarına devam ediliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Dünya, Güncel, Son Dakika

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