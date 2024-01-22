Zonguldak-Ankara Karayolu Heyelan Sonrası Kontrollü Trafiğe Açıldı

Sandıklı'daki yarım asrı gecik tarihe sahip olan hamam müze oldu

ZONGULDAK - Zonguldak- Ankara karayolu 10. kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin temizlik çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte devam etti. Dron ile havadan görüntülenen yol tek şeritten çift yönlü kontrollü olarak sağlanıyor.

Dün akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu 10. kilometresinde Ankara istikametinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola indi. Meydana gelen heyelanda bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Heyelanın ardından trafik ekipleri ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece boyunca dev kaya parçalarını karayolundan temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Bazı kaya parçaları yol dışına itilirken iş makineleri ile heyelanla birlikte yıkılan istinat duvarı ve çevresinde temizlik ve onarım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Yol ise Ankara istikametine tek şeritten çift yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanıyor.

Öte yandan meydana gelen heyelan dron ile havadan görüntülendi.