Zonguldak-Ankara yolunda refüje çarpan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak-Ankara yolunda refüje çarpan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

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Zonguldak-Ankara yolunda refüje çarpan otomobilde 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı
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Zonguldak-Ankara kara yolu Gökgök mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; ekipler yağ sızıntısına karşı yola talaş ve kum döktü.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Zonguldak- Ankara kara yolu Gökgök mevkisinde, T.D. (48) idaresindeki 34 DVR 618 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Belediyesi ekipleri, otomobilden sızan yağ nedeniyle yola talaş ve kum dökerek önlem aldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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