Ereğli\'de kayıp 60 yaşındaki adam 5 gün sonra dağlık alanda bulundu: Biber ve domatesle hayatta kaldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 5 gün önce akrabalarının getirdiği hastanede serum takılacağı sırada kaçarak dağlık alana giden İzzet T. (60) sağ olarak bulundu. İzzet T.'nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi.

SERUM TAKILACAĞI SIRADA HASTANEDEN AYRILDI

Olay, 5 gün önce Ereğli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Bekar olan ve yalnız yaşayan İzzet T., rahatsızlanınca akrabaları tarafından hastaneye getirildi. Muayene işlemleri yapılıp serum takılacağı esnada İzzet T., hastaneden ayrıldı. Yakınları bir daha kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

5 GÜN BİBER VE DOMATESLE BESLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede İzzet T.'nin hastane çevresindeki dağlık alana gittiği tespit edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışması sayesinde İzzet T. kaybolduktan 5 gün sonra sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için hastaneye getirilen İzzet T.'nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi. İzzet T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.