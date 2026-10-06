Ereğli\'de kayıp 60 yaşındaki adam 5 gün sonra dağlık alanda bulundu: Biber ve domatesle hayatta kaldı

Ereğli'de kayıp 60 yaşındaki adam 5 gün sonra dağlık alanda bulundu: Biber ve domatesle hayatta kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Ereğli'de hastaneye getirildikten sonra serumu takılmadan ortadan kaybolan 60 yaşındaki İzzet T. için yakınlarının kayıp ihbarıyla arama başlatıldı. Jandarma ve polis ekipleri yalnız yaşayan adamı 5 gün sonra hastane çevresindeki dağlık alanda sağ buldu. İzzet T.'nin bahçelerden topladığı sebzelerle beslendiği, sağlığının iyi olduğu belirtildi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 5 gün önce akrabalarının getirdiği hastanede serum takılacağı sırada kaçarak dağlık alana giden İzzet T. (60) sağ olarak bulundu. İzzet T.'nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi.
SERUM TAKILACAĞI SIRADA HASTANEDEN AYRILDI
Olay, 5 gün önce Ereğli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Bekar olan ve yalnız yaşayan İzzet T., rahatsızlanınca akrabaları tarafından hastaneye getirildi. Muayene işlemleri yapılıp serum takılacağı esnada İzzet T., hastaneden ayrıldı. Yakınları bir daha kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.
5 GÜN BİBER VE DOMATESLE BESLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede İzzet T.'nin hastane çevresindeki dağlık alana gittiği tespit edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışması sayesinde İzzet T. kaybolduktan 5 gün sonra sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için hastaneye getirilen İzzet T.'nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi. İzzet T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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