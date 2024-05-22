Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim etti

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Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında etkinliklere katılan şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Müdürlüğün İncivez Yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Hakan Yüksel, sanatın çok farklı bir bakış açısı gerektirdiğini belirtti.

Sanatla uğraşan insanların, çevresine hiçbir zaman zarar vermeyeceğini vurgulayan Yüksel, şunları söyledi:

"Sanat insanların bakış açısını değiştirir. Bizler de ilimizin yetiştirdiği güzide insanlarımız, şair ve yazarlarımızla bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Sanatçı bir ilin, ülkenin yüz akıdır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yolunda bu anlamlı ve önemli gün ve haftada sanatçılarımızla bir araya geldik. Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Daha sonra Yüksel, yazar ve şairlere sanatçılara teşekkür belgesi takdim etti.

Törene, şair ve yazarlar Gülden Işık, İbrahim Tığ, Selma Aydın, Üzeyir Karahasanoğlu, Nihat Altun, Fatma Kılıç, Esra Kahya, Vedat Dinç, Oral Yılmaz, Gül Güleryüz, Muharrem Akman, Elif Sağım ile Salim Çalık katıldı.

-Plaj temizliği yapıldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, "Sevgi, Barış, Dostluk Plajı" ve mesire alanı yaz sezonuna hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz ve çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin uğrak yeri olan "Sevgi, Barış, Dostluk Plajı"nda, 19 Kasım 2023'de yaşanan sel ve fırtınanın ardından zarar gören alanların onarıldığı, çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Özel araçla kumsal temizliğinin de yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bölgede nadir olarak kullanılan kumsal temizleme aracıyla taşlar temizleniyor. Kumsal, çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırılıyor. Plajlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından halkın kullanımına açılacak." ifadeleri kullanıldı.