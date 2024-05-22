Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim etti

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim etti

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında şair ve yazarlara teşekkür belgesi verdi. İl Müdürü Hakan Yüksel, sanatın farklı bir bakış açısı gerektirdiğini vurgulayarak, sanatçıların çevreye zarar vermediğini söyledi. Törende yazar ve şairlere teşekkür belgesi takdim edildi.

22.05.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında etkinliklere katılan şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Müdürlüğün İncivez Yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Hakan Yüksel, sanatın çok farklı bir bakış açısı gerektirdiğini belirtti.

Sanatla uğraşan insanların, çevresine hiçbir zaman zarar vermeyeceğini vurgulayan Yüksel, şunları söyledi:

"Sanat insanların bakış açısını değiştirir. Bizler de ilimizin yetiştirdiği güzide insanlarımız, şair ve yazarlarımızla bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Sanatçı bir ilin, ülkenin yüz akıdır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yolunda bu anlamlı ve önemli gün ve haftada sanatçılarımızla bir araya geldik. Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Daha sonra Yüksel, yazar ve şairlere sanatçılara teşekkür belgesi takdim etti.

Törene, şair ve yazarlar Gülden Işık, İbrahim Tığ, Selma Aydın, Üzeyir Karahasanoğlu, Nihat Altun, Fatma Kılıç, Esra Kahya, Vedat Dinç, Oral Yılmaz, Gül Güleryüz, Muharrem Akman, Elif Sağım ile Salim Çalık katıldı.

-Plaj temizliği yapıldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, "Sevgi, Barış, Dostluk Plajı" ve mesire alanı yaz sezonuna hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz ve çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin uğrak yeri olan "Sevgi, Barış, Dostluk Plajı"nda, 19 Kasım 2023'de yaşanan sel ve fırtınanın ardından zarar gören alanların onarıldığı, çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Özel araçla kumsal temizliğinin de yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bölgede nadir olarak kullanılan kumsal temizleme aracıyla taşlar temizleniyor. Kumsal, çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırılıyor. Plajlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından halkın kullanımına açılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Gençlik Haftası, Zonguldak, Gençlik, Spor, Çevre, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:26 Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:21:08. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement