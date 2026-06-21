Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Türk Hava Kuvvetlerine ait muharip uçaklar, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kozlu ilçesinde belediye tarafından sahilde ayrılan alana gelen vatandaşlar, gösteri uçuşunu ilgiye izledi. 3 muharip uçak, kentin selamlarında yan yana kol halinde uçuş yaparak halkı selamladı. 10 dakika süren uçuşunun ardından uçaklar, kentten ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ın Kurtuluşu İçin Havada Gösteri - Son Dakika
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