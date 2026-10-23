Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı

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Zonguldak Kilimli\'de grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı
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GMİS Başkanı Hakan Yeşil, Kilimli'deki özel maden ocağında grizu patlamasında 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi. Patlama sırasında ocakta 12 çalışan bulunduğu belirtildi, yanık yaralanması olan 2 kişi Ankara'ya sevk edildi.

(ANKARA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, beş kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'in ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgilere göre, özel bir maden ocağında meydana gelen ve grizu patlaması olduğu belirtilen olayda iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi hastanede tedavi altına alındı. Yanık yaralanması bulunan iki kişi Ankara'ya sevk edilirken, dumandan etkilenenlere ayakta müdahale edildi.

Toplamda üç vardiyada 280 kişinin çalıştığı ocakta, patlama sırasında 12 çalışanın bulunduğu belirtildi. Ocakta mahsur kalan bir madenciye ulaşıldığı, kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, arama çalışmalarının TTK tahlisiye ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
Hakan YeşilZonguldakKilimliAnkaraGüncelSon Dakika

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