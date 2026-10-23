Zonguldak Kilimli\'de grizu patlamasında mahsur işçi öldü, ölü sayısı 3 oldu

Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında mahsur işçi öldü, ölü sayısı 3 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Kilimli Gelik'teki maden ocağındaki grizu patlamasında mahsur işçinin cansız bedeni çıkarıldı, ölü sayısı 3'e yükseldi. Atatürk Devlet Hastanesi önünde bekleyen madenci yakınları sinir krizi geçirdi, sağlık ekipleri müdahale etti.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi, morga götürüldü. Böylece olayda ölü sayısı 3'e çıktı.
AİLELER, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan yaralı işçilerin kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyen madenci yakınları sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, bu kişilere müdahalede bulundu.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
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