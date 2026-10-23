Zonguldak Kilimli'de metan parlamasında 2 madenci öldü, 5 madenci yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de metan parlamasında 2 madenci öldü, 5 madenci yaralandı

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Zonguldak Kilimli\'de metan parlamasında 2 madenci öldü, 5 madenci yaralandı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağındaki metan parlamasında ilk belirlemelere göre 2 madencinin öldüğünü, 5 madencinin yaralandığını açıkladı. Çiftçi, madende mahsur kalan 1 madencinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Kaynak: ANKA
İçişleri BakanıZonguldak3. SayfaGüncelMadenKazaSon Dakika

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