Zonguldak Kilimli Gelik'te ruhsatsız madendeki göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli Gelik'te ruhsatsız madendeki göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi

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Zonguldak Kilimli Gelik\'te ruhsatsız madendeki göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi
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Zonguldak Kilimli Gelik'te ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Mesai arkadaşlarınca çıkarılan 51 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı; 22 gün önce imha edilen ocağın devredilerek yeniden açıldığı iddia edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Esen Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, kurtarılamadı.

Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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