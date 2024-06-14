Zonguldak, Kocaeli ve Karabük'te Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak, Kocaeli ve Karabük'te Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ta tören düzenlendi, Kocaeli ve Karabük'te ziyaretler gerçekleştirildi.

14.06.2024 14:52
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Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ta tören düzenlendi, Kocaeli ve Karabük'te ziyaretler gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, törende yaptığı konuşmada, Jandarmanın 185 yıllık köklü tarihi boyunca milletin güvenine mazhar olduğunu, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlama görevini başarıyla yürüttüğünü belirterek, "Personelimiz, milletimizin sevgisini korumak ve güçlendirmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri ve fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

Kocaeli

Kocaeli Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve jandarma personeli, teşkilatın 185. kuruluş yılı kapsamında Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Bozkurt, teşkilata desteklerinden dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti.

Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin en köklü kurumlarından Jandarma Teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana yurt içinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlarken, yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde terörle mücadelede göstermiş oldukları kahramanlık ve özveri nedeniyle milletimizin takdirini toplamış ve her daim aziz milletimizin gurur duyduğu bir teşkilat olmuştur."

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutlan Vali Yavuz, "Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Allah korusun, muhafaza etsin, başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Karabük

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Yusuf Küçükbaşol ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Yavuz, 185. kuruluş yılı vesilesiyle teşkilat mensuplarına tebriklerini ileterek, "Devletimizin en köklü kurumlarından Jandarma Teşkilatımız, 185 yıldır asayiş ve güvenliği, vatandaşımızın huzur ve esenliğini sağlamak maksadıyla görevlerini takdire değer bir disiplin içinde başarıyla sürdürmektedir. Ülkemizin huzur ve güvenlik ortamının daim kılınması uğruna verilen mücadelelerde şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak, Kocaeli ve Karabük'te Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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