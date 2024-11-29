Zonguldak'ta 13 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 13 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Zonguldak\'ta 13 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

29.11.2024 20:47  Güncelleme: 20:51
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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, bölgeye çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri geldi. Kentin birçok noktasından görülen yangında yaralanan olmazken, itfaiyenin çalışmasıyla alevler yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Acil Durum, Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kozlu, Son Dakika

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