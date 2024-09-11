Zonguldak'ta 4 Yaşındaki Çocuk Düşerek Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan 4 yaşındaki Y.E.A, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.E.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.