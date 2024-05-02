Zonguldak'ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi - Son Dakika
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Zonguldak'ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

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Zonguldak'ta aç kalan domuz sürüsü, ilçe merkezine kadar inerek cep telefonu kamerasına yansıdı. Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yiyecek arayan domuzlar, bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde görülüyor. Domuzlar, aracı fark edince hızla kaçtı.

02.05.2024 03:04
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Zonguldak'ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta aç kaldıkları tahmin edilen domuz sürüsü, ilçe merkezine indi. Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü, o esnada bölgeden aracıyla geçmeye çalışan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracıyla evine dönen bir kişi duyduğu sesler üzerine baktığı tarafta domuz sürüsünü görünce şaşırdı. Hemen cep telefonuna sarılan vatandaş, domuz sürüsünün o anlarını cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Bir süre yiyecek arayıp oynayan domuzlar, aracı fark ettiklerinde ise hızla kaçtı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi - Son Dakika
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