Zonguldak'ta Terastan Düşen Kadının Ölümü - Sanık Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Terastan Düşen Kadının Ölümü - Sanık Beraat Etti

Zonguldak\'ta Terastan Düşen Kadının Ölümü - Sanık Beraat Etti

Zonguldak'ta terastan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık B.C.A'nın beraatine karar verildi. Mahkeme, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısının görüşünü kabul etti. Usta ailesi, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. Olay, 5 Şubat 2021'de, Usta'nın erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu meydana gelmişti.

05.09.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatına karar verildi.

Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktul Usta'nın babası Kenan Usta ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık B.C.A. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki son görüşünde, sanığın, Usta'nın dışarı çıkmasını engellediği için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan cezalandırılmasını, "taksirle ölüme neden olma" suçundan ise yasal koşullar oluşmadığından beraatini istedi.

Usta ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, Ayşe Özgecan Usta'nın dışarı çıkamadığı için banyoda 1 saat ağladığını, ayakkabı ve montuyla oturduğunu, eşyasını toplayıp arkadaşından para istediğini, içeri girince tartışmanın başladığını anlattı.

Usta'nın ruh halinin az çok tahmin edilebileceğini vurgulayan Dizlek, şunları kaydetti:

"Ben buradan 'atlayacağım' diyerek çıksam herkes peşimden gelir. Böylelikle taksir oluşmaktadır. Kendi ifadesinde 'İhtimal vermedim.' diyor. Hayatın olağan akışı diyoruz ama kendini atmak isteyen kişinin yüzü B.C.A'ya, içeri doğru bakıyor. B.C.A, Usta aşağı düştükten 3-5 dakika sonra aşağı iniyor. Öyle bir şey başıma gelse telefonları toplayıp komşulara haber vermeyi düşünemem. Üstünü giyiniyor, telefonları topluyor, komşunun kapısını çalıp uyarıyor. Taksiri yok sayan mütalaayı kabul etmiyoruz. Bizim kastı konuşmamız gerekirken taksirin olup olmadığını konuşuyoruz. Mütalaanın kabulü tarafımızca mümkün değildir."

Sanık avukatları da müvekkillerinin iki suçtan da beraatini talep etti.

Hakim, sanığın "taksirle ölüme neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraatine hükmetti.

Baba Kenan Usta, adliye çıkışı karara tepki gösterdi.

Avukat Dizlek de gazetecilere, savcının, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" hususunda cezalandırılma, "taksirle ölüme neden olma" suçundan ise beraat istediğini anımsatarak, "Sayın mahkeme iki suç yönünden de beraatine karar verdi. Kararı istinafa taşıyacağız. Ne mütalaaya ne de karara katılmak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

İddiaya göre, 5 Şubat 2021'de Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelip kısa sürede evlenme teklifinde bulunan Ayşe Özgecan Usta'nın (28) talebi olumlu karşılanmayınca taraflar arasında tartışma çıkmıştı. B.C.A, tartışmanın büyümesi üzerine 8. kattaki dairenin terasına yönelen Usta'yı tutmaya çalışmasına rağmen başarılı olamamış, düşen kadın yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, zonguldak, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Suç, Mahkeme, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Terastan Düşen Kadının Ölümü - Sanık Beraat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:04:51. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Terastan Düşen Kadının Ölümü - Sanık Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement