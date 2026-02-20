Zonguldak'ta Balıkçılar Kötü Sezon Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Balıkçılar Kötü Sezon Geçiriyor

Zonguldak\'ta Balıkçılar Kötü Sezon Geçiriyor
20.02.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'taki balıkçılar, ekolojik sorunlar ve az av nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Zonguldak'ta balıkçılar, bu sezon istedikleri miktarda balık avlayamamanın hayal kırıklığını yaşıyor.

"Vira bismillah" diyerek geçen sene 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, bölgede dökülen çöpler ve ekolojik dengenin değişimi nedeniyle bu sezon av miktarında umduğunu bulamadı."

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, gazetecilere, sezonun kötü geçtiğini söyledi.

Palamudun bu sezon olmadığını belirten Aksu, "Bölgede hamsi avcılığı oldu. İstavrit az oldu, çinekop zaten olmadı. Zonguldak balıkçısı çok kötü bir sezon yaşadı." dedi.

Aksu, sezonun kötü gitmesinin bazı sebeplerinin bulunduğunu vurgulayarak, "50 yıldır bölgemize dökülen çöpler... Kilimli Alacaağız bölgesi olsun, Kozlu'daki yerler olsun. Sahiller bizim yaşam alanlarımız olduğu kadar denizler de balıkların yaşam alanı. Bu seneki kalkan avcılarımız, 10-20 kilogram balık tutarken, tonlarca çöplerle geldiler limanlara. Ekolojik dengeler, çöpler bunlar hep etken oldu." diye konuştu.

Bu sezon Kilimli Limanı'ndan hamsi çıktığını anlatan Aksu, "Zaten karaya çıkış noktası Ereğli ve burası var. Kilimli Limanı'ndan toplam 116 kamyon, 500 ton civarı hamsi çıktı. Bunun yanında 50-60 ton civarı istavrit çıktı. Yerel balıkçılarımız da şu anda günlük 50-100 kilogram civarında mezgit avcılığı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda istavritin kilogramı 100, mezgitin 250, zargananın 500, barbunun 400 liradan, çupranın tanesi ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Balıkçılar Kötü Sezon Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:24:36. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Balıkçılar Kötü Sezon Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.