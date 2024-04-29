Zonguldak'ta batan gemide kayıp personel arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan gemide kayıp personel arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak\'ta batan gemide kayıp personel arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak Valiliği, Karadeniz Ereğli ilçesindeki limanda batan 'Kafkametler' adlı yük gemisinin kayıp personelini arama kurtarma çalışmaları kapsamında herhangi bir emareye rastlanmadığını bildirdi. Arama kurtarmanın beşinci gününde 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı, bugün itibarıyla 163. günde olan 7 mürettebatı bulma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

29.04.2024 17:55
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Zonguldak Valiliği, Karadeniz Ereğli ilçesindeki limanda batan "Kafkametler" adlı yük gemisinin kayıp personelini arama kurtarma çalışmaları kapsamında herhangi bir emareye rastlanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yükü 12 Türk mürettebatı ile Aliağa Limanı'na götürmek üzere sefere çıkan geminin olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önünde askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battığı hatırlatıldı.

Arama kurtarmanın beşinci gününde 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı, bugün itibarıyla 163. günde olan 7 mürettebatı bulma çalışmalarının aralıksız sürdüğü anlatılan açıklamada, ARAS Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma şirketinin arama ve enkaz kaldırma faaliyetinin hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "26 Nisan'da enkazın yaşam mahalli iskele tarafının 2. katında kırlangıç altından zincir geçilerek kesim işlemi gerçekleştirilmiş, böylelikle geminin köprü üstü, kırlangıçlar ve direkleri kesilerek platform üzerine alınmıştır. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde çıkarılan parça içerisinde kayıp denizcilere ilişkin bulguya rastlanılmamıştır. Enkazın 1. parçası (kıç) kıç ayna ve iskele tarafı poliple taranarak derinleştirilmiştir. Enkazın diğer parçalarının çıkarılma çalışması devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İlçe sahili bandında, liman içi ve dışı ile batık alanında karadan, denizden, havadan; insan ve teknik tüm arama unsurları kullanılarak arama faaliyetlerinin yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kıyı tarama çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, ilgili kurumların koordinasyon ve iş birliğiyle yapılan çalışmalardaki tüm ihtimallerin periyodik istişare toplantılarıyla hassas şekilde değerlendirildiği, kamuoyunun yakından takip ettiği konuyla ilgili yaşanabilecek somut gelişmelerin Valilik tarafından paylaşılacağı kaydedildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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