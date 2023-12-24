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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 36 gündür devam ediyor. Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Zonguldak\'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor
24.12.2023 - 15:23,
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 36 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de destek veriyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan aynı tarihte sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları ise elverişsiz hava şartları nedeniyle durduruldu, çalışmaların havanın düzelmesi ile yeniden başlaması bekleniyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Zonguldak, AFAD, Denizcilik, Kurtarma, Sahil Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

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