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Zonguldak'ta Batan Geminin Kayıp Mürettebatı Aranıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Batan Geminin Kayıp Mürettebatı Aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor. Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 50. gününde devam etti. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler karadan ve denizden arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Gemisi de katıldı. Bu arada, Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirketin, olumsuz hava şartları nedeniyle cuma günü ara verdiği çalışmalara yarından itibaren devam edeceği öğrenildi. Öte yandan aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Zonguldak\'ta Batan Geminin Kayıp Mürettebatı Aranıyor
07.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:27
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 50. gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler karadan ve denizden arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Gemisi de katıldı.

Bu arada, Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirketin, olumsuz hava şartları nedeniyle cuma günü ara verdiği çalışmalara yarından itibaren devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Denizcilik, Sahil Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

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