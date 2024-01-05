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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan 'Kafkametler' adlı gemideki kayıp 7 mürettebatın arama çalışmaları 48 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerine Nene Hatun Gemisi de destek veriyor. Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi ise hava şartları nedeniyle çalışmalara ara vermiş, pazartesi gününden itibaren devam etmesi bekleniyor. Aynı tarihte batan başka bir gemi olan 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da sürüyor.

Zonguldak\'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor
05.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:34
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 48 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi ise Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde sürdürdüğü arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verdi. Çalışmaların pazartesi gününden itibaren devam etmesi bekleniyor.

Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Karadeniz, Ereğli, AFAD, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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