Zonguldak'ta Bıçaklama Davası

21.04.2026 13:08
Murat Dereli'nin eşinin dayısını bıçaklayarak öldürdüğü davada, savcı 12-18 yıl hapis talep etti.

ZONGULDAK'ta, parkta tartıştığı eşinin dayısı Serkan Akdal'ı (44) bıçaklayarak öldüren Murat Dereli'nin (44) tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, Dereli hakkında Akdal'a yönelik 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 18 Aralık 2025'te Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. Murat Dereli ile eşinin dayısı Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Demir sopalı saldırıya uğradığı öne sürülen Dereli, yaşanan arbede sırasında Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alanda yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dereli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi.

TAKSİCİ DİNLENDİ

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Salonda, tutuklu sanık Murat Dereli ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay günü ölen Serkan Akdal ve yeğenlerini olay yerine getiren taksici tanık olarak dinlendi. Taksici, alkollü olduklarını telefonda tartıştıklarını, Akdal'ın yeğenlerine sopa verdiğini, 'Döveceğiz' gibi şeyler söylediğini duyduğunu anlattı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaada Murat Dereli için 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla, haksız tahrik altında 2 çocuğa karşı kasten yaralama suçundan 1,5 aydan 1,5 yıla kadar 2 kez hapis cezası talep etti.

'KEŞKE SALDIRMASALARDI'

Duruşmada söz verilen Murat Dereli, "Ben evime gidecektim, kameralarda göründüğü gibi. Bana saldırmasalar kendimi savunmak zorunda kalmayacaktım. Keşke saldırmasalardı, bunlar olmasaydı. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilerek, ertelendi.

HABER: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

