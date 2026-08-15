Zonguldak'ta Bıçaklı Cinayet: Tutuklama
Yunus Emre Çoşkun, sosyal medya tartışmasında Celal Can Er'i bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta Celal Can Er'i, 'Sosyal medyada kız arkadaşını takip etme' tartışmasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Yunus Emre Çoşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
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