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Zonguldak'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanık ve mağdurun ifadeleri alındı. Sanık avukatı, müvekkilinin aldatıldığını düşündüğünü belirterek, güvenlik kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Olayda ağır yaralanan kadın, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Zonguldak\'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor
28.12.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:08
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. (50), bıçaklanan spor eğitmeni B.Y. ile taraf avukatları katıldı.

B.Y, sanık ile olaydan 3 ay önce ayrıldıklarını ifade etti.

Sanığın sürekli kendisini öldüreceğinden bahsettiğini öne süren B.Y, "Arkadaşımı arayarak yine lastiklerin kesildiğini söyledim, kamera kayıtlarını izledim. Tam o sırada arkamı döndüğümde, sanığı eli belinde gelirken gördüm, kaçmaya başladım. O sırada 'Yapma.' dedim. Daha sonra bıçaklandığımı ve kanı gördüğümü hatırlıyorum. İki ameliyat oldum, 7 yerimde yara var. Öğretmenim, mesleğimi yapamıyorum. Beni yarım insan olarak bıraktığı için şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin aldatıldığını düşündüğünü belirterek, kendisine birtakım yazışmalar ve fotoğraflar gösteren N.U. ile bir araya gelip gelmediğinin tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesi talebinde bulundu.

Sanığın N.U. ile bir araya gelip gelmemesinin dosya için önemli olmadığına kanaat getirerek talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisinde 22 Mayıs'ta, B.Y, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.D'nin bıçaklı saldırısında ağır yaralanmış, kaçan şüpheli ise Kilimli ilçesinde suç aleti bıçakla yakalanmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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