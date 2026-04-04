Zonguldak'ta Çocuk Balçığa Saplanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Zonguldak'ta Çocuk Balçığa Saplanarak Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Çocuk Balçığa Saplanarak Hayatını Kaybetti
04.04.2026 20:08
Alaplı'da su birikintisine düşen 12 yaşındaki Emircan Karaman, yaşamını yitirdi. Olay sonrası önlem çağrısı yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde su birikintisine düşerek balçığa saplanan çocuk, yaşamını yitirdi.

Çamlıbel köyü mevkisinde arkadaşlarıyla gölete dönüşen su birikintisinin yanında oynayan Emircan Karaman (12), ayağının kayması sonucu suya düşerek balçığa saplandı.

Arkadaşlarının durumu yakınlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Karaman'ın cenazesi, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için alanda önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Çocuk Balçığa Saplanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Çocuk Balçığa Saplanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
