 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta çocuk istismarı davasında verilen hüküm bozuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta çocuk istismarı davasında verilen hüküm bozuldu

Zonguldak'ta geçen yıl 14 ve 16 yaşındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan 23 sanığa verilen hüküm, istinaf mahkemesince bozuldu. Yeniden yapılan duruşmada sanıklara toplam 327 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi ve 8 sanık tahliye edildi.

Zonguldak\'ta çocuk istismarı davasında verilen hüküm bozuldu
28.12.2023 - 19:25,
Abone Ol

ZONGULDAK'ta, geçen yıl 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanıp toplam 383 yıl hapis cezasına çarptırılan 8'i tutuklu 23 sanığa verilen hüküm, 'Birden fazla kişi ile cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yeniden yargılama istemiyle istinaf mahkemesince bozuldu. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan sanıklar hakkında 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan' toplam 327 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Duruşmada tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak, 8 sanığın da tahliyesine karar verilirken, adliyede bekleyen yakınları sevinç yaşadı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl nisan ayında 14 ve 16 yaşındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara maruz kaldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklandı. 23 şüpheli hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk yargılama aşamasında 2 kişi tahliye edildi. Yargılama sonunda 23 sanığa 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi. Tutuklu olan 12 kişiden 5'i tahliye edilirken, Volkan V. hüküm ile birlikte tutuklandı. Dosya kapsamında diğer 7 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILDI

İstinafa giden dosya, 'birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçlarında, artırım nedenlerinin tartışılması gerektiği belirtilerek verilen kararı bazı sanıklar yönünden bozdu. Adı geçmeyen sanıklar hakkında bozma veya onama olmadığı için 23 sanıkla ilgili Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden duruşma yapıldı. Tutuklu sanıklar, Hazalnaz Kızılırmak, Nazlıcan Bağlasan, Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz Oğuzhan Kaya, Nuri Karaaslan ve Volkan Vardan ile tutuksuz 8 sanık ve avukatlar salonda hazır bulundu. 3 sanık duruşmaya katılmazken 4 sanık da SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

'GELDİĞİNDE MAKYAJLIYDI'

Sanıklar, kızların yaşının büyük göründüğünü, hataya düştüklerini öne sürüp tahliye ve beraatlerini talep etti. Tutuklu sanık Cihan Ermiş, Hata yaptım, hataya düşürüldüm. Benden mesajları istemiştiniz sundum. Sanıkları da tanıkları da tanımıyorum. Üniversite öğrencisidir 19 yaşındadır diye düşündüm. Bir anlık gafletle para karşılığı birliktelik yaşadım. Mesajlarda da 'beğenmezsem gönderirim' diyerek tanımadığım ortadadır. İnternet ortamında olay gelişti. Daha önce tanımadığım ve ilk kez görüp yaşını anlamadığım kişiden dolayı 23 yıl cezaya çarptırıldım. 14 yaşında olduğunu düşünemedim. Geldiğinde de makyajlıydı. Ben hata yaptım suçlu değilim? diyerek kendini savundu.

Sanık avukatları da hata hükümlerinin uygulanmasını ve beraat verilmesini talep etti. Savcı ise verdiği mütalaada sanıkların 'insan ticareti, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gibi suçlardan cezalandırılmalarını istedi.

TOPLAM 327 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti, Nazlıcan Bağlasan ve Hazalnaz Kızılırmak'a 'insan ticareti ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 25 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçunu işlediği sabit görülen Oğuzhan Kaya'ya indirim uygulanmadan 19 yıl hapis cezası verildi. Nuri Karaaslan ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Volkan Vardan'a ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraat verilirken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. Dosya kapsamında Oğuzhan Kaya haricinde herkese takdiri indirim uygulanırken, tutuksuz sanıklarla birlikte tüm sanıklara toplamda 327 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi. Kararla birlikte yargılama aşamasında tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurulan 8 sanık için de tahliye kararı verildi.

TAHLİYE SEVİNCİ

Tahliye kararının ardından, adliyede bekleyen sanık yakınları sevinç yaşadı. Jandarma tarafından tahliye edilen sanıklar ring aracına bindirilirken yakınları tarafından alkışlandı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Oğuzhan Kaya, Operasyon, Zonguldak, Tutuklama, Ceza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta çocuk istismarı davasında verilen hüküm bozuldu - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Son Dakika
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 20:22:08. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta çocuk istismarı davasında verilen hüküm bozuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement