Zonguldak'ta çöken binada 1 kişi öldü, 1 yaralı; 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta çöken binada 1 kişi öldü, 1 yaralı; 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta çöken binada 1 kişi öldü, 1 yaralı; 3 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 21 Ekim'de sağanak nedeniyle çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK – ZONGULDAK'ta 1 kişinin yaşamını yitirdiği bir kişinin de yaralandığı bina çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 21 Ekim günü saat 18.15 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan evin yanında bulunan ve ailelerin kaldığı 3 katlı bina da çöktü. Binanın çökmesinin ardından Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman ise yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden kepçe operatörü Tolga Öztürk, işveren Ayhan Karahasan ve Efe Karaduman, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden F.B ile S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Zonguldak3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Tekirdağ’da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 20:03:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta çöken binada 1 kişi öldü, 1 yaralı; 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei