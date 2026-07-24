Zonguldak'ta Denize Giriş Yasak

Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla yarın ve pazar günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.