Zonguldak\'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ereğli ilçesinde, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucu dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden Y.E.O. ile D.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.A., B.A., V.I., Y.Z., A.T.K. ve K.C.G., tutuklandı.