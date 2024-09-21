Zonguldak\'ta Eltiden Kavga: Darp ve Tehdit İddiaları

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ZONGULDAK'ta S.P. (56) ile komşusu olan eski eltisi L.P. (55) kavga edip polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu. Taraflar polis merkezinden döndükten sonra, S.P.'nin eşi Necdet P. (57) ile oğlu, taş ve sopalarla L.P.'yi darbetti. L.P., eski kayınbiraderinden şikayetçi olup, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Darp raporu alan L.P., Can güvenliğim yok. Sürekli tehdit ediyorlar dedi. Necdet P. ise açıklama yapmadı.

Olay, 13 Eylül'de, Zonguldak merkeze bağlı Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.P. isimli kadın bir komşusuyla konuşurken alt kattaki eski eltisi S.P., kendisine içeri girmesini, susmasını söyledi. L.P. konuşmaya devam edince eski yengesi ona taş ve soda şişeleri fırlatıp elindeki sopayla vurmaya çalıştı. L.P. de kendisine atılanları geri fırlattı. S.P.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Taraflar polis merkezine gittiklerinde karşılıklı şikayetçi oldu. Eski eltiler arasında yaşanan kavga, komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dolmuşla evine dönen L.P.'nin yolunu, kavga ettiği S.P.'nin eşi, eski kayınbiraderi Necdet P. ve oğlu kesti. L.P., iddiaya göre burada darbedildi. O anları bir komşusunun telefonunda ses kaydını açmasıyla L.P. kayıt altına aldı. Kayıtta, Necdet P.'nin, S.P.'den ne istedin Niye taş atıyorsun Her tarafını yarmışsın. Burada niye konuşuyorsun dediği, L.P.'nin ise O benden ne istedi, o niye atıyor. Bak maden sularına bak, nerede konuşacağım dediği duyuluyor. Ses kaydına daha sonra çıkan kavganın sesleri yansıdı. Necdet P.'nin daha sonra Seni dövemediler dediği duyuldu.

'SOPAYLA DARBETTİ'

Şikayetçi olan L.P. darp raporu alırken, Cuma günü S.P. ile kavgamız oldu. Sonra o beni taşlamaya başladı. Defalarca uyardım, 'Yapma' dedim. Camlarımı taşlamaya başladı. 10 gün önce de taşlamıştı. O gün çileden çıktım, attığı taşları ben de ona iade ettim. Attığım taş ona isabet etmiş. Karakola gidip geldik. Karşılıklı şikayetçi olduk. Evime gelirken bana Necdet P. pusu kurdu. Sonra beni sopayla darbetti. Vücudumun belirli yerlerinde morarmalar var. Yüzümde var. Şikayetçiyim bundan dedi.

Necdet P. tarafından tehdit edildiğini de söyleyen L.P., Kömürlüğün kenarında demir bir merdiven var. Oradan çıkıp önümü kesti. 'Niçin böyle oldu' diye sordu. Ben de 'İlk önce eşin başlattı' dedim. Daha sonra bu bana girişti, tekme tokat ve sopalarla. Sopa üstümde 3-4 kez kırıldı. Bildiğimiz bir odun sopasıydı. Yüzümü falan darbetti. Vücudumun her yerinde morluklar var. Benim can güvenliğim yok, sürekli beni tehdit ediyorlar. 'Seni öldüreceğiz, seni burada yaşatmayacağız. Kafanı gözünü yaracağız' diye tehdit ediyorlar. Şikayetçi oldum, sonuna kadar arkasındayım diye konuştu.

L.P.'nin şikayetçi olduğu Necdet P. polis merkezindeki ifadesi sonrası serbest bırakılırken, hakkında uzaklaştırma kararı da verildi. Necdet P. konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Haber-Kamera Ali Sencer ARSLANZONGULDAK,