Zonguldak'ta Genel Kurul Kavgası

Zonguldak'ta Genel Kurul Kavgası
22.02.2026 19:36
Zonguldak Şoförler Esnaf Odası'nın genel kurulunda tartışma kavgaya dönüştü, polis müdahale etti.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 40. Olağan Genel Kurulu'nda çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, oy verme işlemi sırasında taraflar arasında delege kartları üzerinden tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine salona çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kongrenin devamında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ZESOB) Başkanı Muharrem Coşkun'un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Osman Köksal Bahar, Ersin Öztürk ve Tunay Keskin yarıştı.

Oy verme işleminin ardından saat 17.00 itibarıyla başlayan sayım sonuçlarına göre, kullanılan oyların 15'i geçersiz sayıldı.

Adaylardan Ersin Öztürk 78, mevcut başkan Osman Bahar ise 355 oy aldı.

Seçimde 529 delegenin desteğini alan Tunay Keskin, seçimi kazandı.

