Zonguldak\'ta grizu patlamasında ölen 3 işçiden Bükrübaş ve Kaya defnedildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 3 işçiden Cengizhan Bükrübaş (25) ve Murat Kaya (38), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında dün sabah saatlerinde grizu patlaması oldu. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından madenden çıkarılan 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ağır, 5 yaralı ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınan maden işçisi Cengizhan Bükrübaş'ın cenazesi, cenaze aracıyla Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Muharremşah köyüne getirildi. Burada, evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı. Bükrübaş, daha sonra Muharremşah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Bükrübaş'ın bekar olduğu, babası İsmail Bükrübaş'ın da aynı ocaktan emekli olduğu belirtildi.

İşçilerden Murat Kaya'nın cenazesi ise Saltuokova beldesine bağlı Sarmaşık köyü Kartoğlu Mahallesi'ne götürüldü. Evinin önünden helallik alınmasının ardından Kartoğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Murat Kaya, aile mezarlığına defnedildi.

Her iki cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve işçilerin yakınları ve sevenleri katıldı.