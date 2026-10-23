Zonguldak'ta grizu patlamasında yaşamını yitiren 3 işçinin kimlikleri belirlendi

ÖLEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen 3 işçinin isimleri belli oldu. Patlamada ölenlerin Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya olduğu belirtildi. Ölen işçilerin cenazeleri, morga kaldırıldı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,