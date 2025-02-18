Zonguldak\'ta Heyelan: İki Ev Tahliye Edildi

Güncel

ZONGULDAK'ta 2 katlı evin altında heyelan meydana geldi, istinat duvarı yıkıldı. Temeli görünmeye başlayan ev, kalıcı; sokaktaki 2 ev de geçici süreyle tahliye edildi.

Heyelan dün gece, Kilimli ilçesi Gelik beldesi Merkez Mahallesi 6'ncı Mahalle Kümeevleri Sokak'ta meydana geldi. 4 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı evin önündeki istinat duvarı toprakla beraber kaydı. Evde yaşayan aile fertleri, duydukları gürültünün ardından dışarı çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 4 kişinin yaşadığı evin oturmaya elverişsiz olduğu, yıkılma tehlikesinden dolayı kalıcı olarak, yapının alt tarafındaki 2 evin de geçici süreyle tahliyesine karar verildi. Evlerin doğal gaz bağlantıları da tedbir amaçlı kesildi. Tahliye edilen evde oturan Ayşe Bekar (41) ve ailesi, yakınlarının evine gitti. Günün aydınlanmasıyla da binanın altındaki toprağın duvarla birlikte çöktüğü, evin temelinin ortaya çıktığı görüldü.

'KAMYON ÇARPMIŞ GİBİ BİR GÜRÜLTÜ'

Yıkılma tehlikesi bulunan evinin içinde hasar görmediğini ancak dışarıdan bakıldığında yamuk durduğunu, evdeki eşyalarını da hala alamadıklarını ifade eden Ayşe Bekar, yaşadıklarını anlatarak, "Gece bir ses, saat 23.00'tü. Dışarı çıktığımda baktım ki doğal gaz boruları havada, toprak kaymış. O panikle kendimizi dışarı attık. Gürültülü bir ses duyduk. Sanki bir kamyon gelip bir yere çarptı, o derece aşırı bir gürültü. Çocukları aldık, elimize gelen önemli şeyleri aldık. Jandarma gelip tutanak tuttu. 'Eve giremezsiniz' dediler. Biz de yakınımıza sığındık. Bizle beraber 3 eve tahliye kararı verildi. Onlara 1'er gün verilmiş sanırım ama bize daha çok. Evde yana doğru bir meyil var gibi, eğilme var gibi geliyor bana. Kış günü 2 çocuğum okula gidiyor. Kiraya nasıl çıkarım? Öyle bir durumum da yok. Ev alma durumum yok. Ne zamana kadar kira öderim? Zor. Kızım üniversite okuyor, maddi durumu çok da iyi olan birileri değiliz. Bu olay da başımıza gelince bilemiyorum zaman neyi gösterecek" diye konuştu.