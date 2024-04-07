Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüştürüp kumar oynadıkları tespit edilen 41 kişiye toplam 673 bin 500 lira para cezası kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Perşembe beldesinde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.
Operasyonda horoz dövüşünü organize eden 2 kişi ve site güvenlik personeli, horozu bulunan 17 kişi ile kumar oynadığı belirlenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan gelen toplam 41 kişi yakalandı.
Horozu bulunan 17 kişinin Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan ilçeye geldiği belirlendi.
Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, dövüşecek horozların sıkletini ölçmek için kullanılan terazi ve 36 sahipli horoz ele geçirildi.
Dövüşü organize eden 2 kişi ve site güvenlik personeli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. 41 kişiye, "kumar oynamak"tan toplam 673 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan 17 horoz sahibine adli işlem ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 288 bin lira idari para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara 673 Bin 500 TL Cezası - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat firması sahibinin oğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanı silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Olayın ardından baba ve diğer oğlu gözaltına alındı.
Turkcell Süper Kupa bugün saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet de karşılaşma için maçın oynanacağı stada geldi. İstanbukdına geldi. GAP Havalimanı'ndan takım otobüsüne binen Fenerbahçe kafilesi daha sonra kent merkezine gelerek stada geçti. - ŞANLIURFA
Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İnönü Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami avlusunda kurulan iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlara yemek dağıttı. Kaya, ramazan ayının maneviyatını ve yardımlaşmanın önemini vurgulayarak iftar çadırlarının toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyreden bir panelvan, lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araçtaki sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?